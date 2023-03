Pierre-Marie BARBILLON

Je recherche un poste axé notamment sur les relations commerciales, la conquête de nouveaux clients et la fidélisation.

Je parle couramment anglais, espagnol et suis à l'aise en italien.

On me reconnaît de bonnes qualités relationnelles, une grande facilité d’adaptation et une bonne plume.



En résumé, voici les trois axes de mon parcours professionnel:



- Tempérament commercial, pour avoir exercé dans les domaines du recrutement, de l'automobile et de l'immobilier d'entreprise.



- Rédacteur. Goût très prononcé pour l'écriture, la synthèse sur divers sujets.

Je tiens d'ailleurs un blog sur l'actualité cinématographique:

http://dixeurospourlemeilleuretpourlepire.wordpress.com



-Chargé de relations publiques. Pour avoir notamment participé à la promotion de la gamme Porsche lors de divers roadshows. Egalement en charge de l'encadrement d'une équipe de 10 personnes, lors du festival du film américain de Deauville et du festival du film publicitaire de Cannes.





Compétences :

Négociations commerciales, fidélisation, représentation, capacités rédactionnelles, rédaction d'articles, relations publiques, encadrement d'équipes. Pratique courante de l'anglais et de l'espagnol, bon niveau en italien







N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements



N'ETANT PAS ABONNE A VIADEO, NE POUVANT CONSULTER L'IDENTITE DE MES VISITEURS, NI LIRE MES MESSAGES, contactez moi à l'adresse suivante:

pmbarbillon@gmail.com



Mes compétences :

Adaptation

Aisance redactionnelle

Animateur

Audiovisuel

Coach

Commercial

Contact commercial

Evénementiel

Fidélisation

Fidelisation clientèle

Presse

Rédacteur

Relations Presse

Relations publiques

Sens du contact