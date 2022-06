Karine PELLETIER TEZENAS

Adéal Compétences est un prestataire de services en ressources humaines intervenant auprès d’entreprises de tailles et secteurs d’activités variés, dans le domaine du recrutement (secteur tertiaire), l’orientation (conseils) et la formation (accompagnement).



Les missions de recrutement (CDD-CDI) concernent de nombreux profils, des cadres dirigeants aux fonctions supports, qu’il s’agisse de : Juridiques, Opérationnels, Marketing, Vente, Business Development, Stratégie…



Adéal Compétences est un centre de formation agréé et certifié MBTI® . Nous réalisons des bilans de compétences destinés aussi bien aux adultes (démarche professionnelle - DIF- ou personnelle) qu’aux adolescents et jeunes adultes (méthode d’aide à la découverte des métiers : L’enjeu de l’Ado®).





Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement scolaire

Bilan de compétences

DIF

Formation

Guide

Orientation

Recrutement

Ressources humaines

Soutien scolaire

Conseil