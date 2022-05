Patrice Eric MORIN

Avec plus 25 ans d'expérience du monde bancaire et financier tant en Europe qu'en Suisse, j'interviens comme praticien dans des missions et comme enseignant sur tous les thèmes d'actualité qui concernent l'univers de la gestion d'actifs et de patrimoine, en France comme en Suisse.



En particulier, j'interviens sur des demandes de bi-localisation France-Suisse ou pluri-localisations en Europe pour bénéficier du meilleur de deux ou plusieurs environnements légaux et réglementaires, tout en conservant les centres historiques de production et de savoir-faire.



Auteur du livre : "Les accords "Rubik" comme alternative aux standards d'échange d'informations en matière fiscale ?" chez Edilivre, juillet 2013



J'interviens sur la RTS sur des thèmes plus politiques comme les modalités d'intégration européenne de la Suisse : vers un EEE bis ? Voir site RTS émission "En Ligne Directe" du 21 mars 2012.



La Suisse fait désormais figure d'exception notable en Europe avec ses performances économiques et budgétaires. Sa culture séculaire de sécurité, de stabilité politique (la fameuse "formule magique")et sa conception d'un libéralisme pragmatique y contribuent durablement.



Je la connais et l'apprécie pour de nombreuses autres raisons depuis fort longtemps, malgré sa complexité apparente... Vous retrouverez aussi mes contributions sous http://wikiforum.rsr.ch .



Je suis tout disposé à vous renseigner sur tous ces sujets.

Skype : alpha1263



Mes compétences :

Gestion de fortune

Implantations

Planification

Recherche

Recherche de Solutions

Vision