François PICHON

Dans le domaine de la maintenance, l'objectif de Synchroteam est de mettre à disposition de toutes les entreprises une solution simple, efficace et performante pour la gestion et la planification des interventions sur le terrain avec remonté d'information, suivi temps réel, géolocalisation, protection travailleur isolé, devis, facturation, portail client, etc.



Solution 100% Cloud, sans engagement, sans investissement, à partir de 22€/mois.



Testez gratuitement Synchroteam pendant 14 jours et sans engagement depuis notre site web http://www.synchroteam.com



Nous équipons de très nombreuses PME et TPE dans des domaines aussi variés que la santé, la sécurité, le génie climatique, la maintenance... Mais aussi de grands groupes tels que Spie, Dalkia, Orange, Lyonnaise des Eaux...



Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous proposons un catalogue de connecteurs pour interfacer Synchroteam avec les applications stars du Cloud (Salesforce, ZohoCRM, SugarCRM, Google Apps, Dropbox et bien d'autres). Nos connecteurs étant pré-paramétrés et pré-autorisés par les différents éditeurs ils sont directement opérationnels. Aucune compétence en développement n'est nécessaire, dites simplement quoi connecter et avec qui et c'est fait !



A bientôt.



Mes compétences :

Saas

Field service