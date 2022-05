Vincent CLOUET

Depuis mon entrée dans la vie active en 1987, j'ai occupé différents postes, axés sur la fonction commerciale. Je suis passé chez Bouygues, dans mes débuts, en tant que vendeur de maisons individuelles; puis je suis rentré dans la vente automobiles en 1988 chez MOISON ( Audi-VW) pendant 5 ans....Ensuite 3 années passées à la concession Renault de Redon ...Dés 1996, j'intègre Renault ST NAZAIRE comme commercial et je reste fidèle L. Blineau depuis cette date..Ce dernier me nomme Chef de ventes puis Directeur chez Nissan en 2006 et 2012.

Aujourd hui Nissan ST Nazaire commercialise 380 véhicules neufs, alors qu'en 2006 nous étions à 60 VN...Beau développement et la courbe continue à croitre d'année en année.....