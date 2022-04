François PICHON

25 ans d'expérience dans la mise en place de stratégie marketing au niveau global ou local. Développement de génération d'opportunités commerciales via un plan marketing incluant des activités telles que : campagnes intégrées, événements, salons, relations presse, relations avec les analystes et "influenceurs" du marché.

Mise en place et suivi du plan marketing avec revue régulières d'activités et de résultats. Orientation ROMI.

Porte-parole des différentes sociétés avec lesquelles j'ai travaillé. 'Evangélisateur' et développement des relations business et co-marketing avec les partenaires et distributeurs. Création de communautés d'utilisateurs favorisant l'échange et le partage des bonnes pratiques. Développement d'activités web 2.0 et d'approche 'disruptive'/challenger dans les actions sales et marketing.



Mes compétences :

Marketing et communication

Business development

Gestion d'actifs

Édition de logiciels

Relations Presse

Marketing stratégique

Médias sociaux

Leadership

Marketing produit

Réseaux sociaux

Marketing opérationnel

Lead generation

Saas

Partenariats

Planification