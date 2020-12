Pierre-Marie COMBETTES

J'ai débuté dans le commerce à l'âge de 19 ans, après avoir obtenu mon diplôme de Bac Pro commerce à Villeneuve Sur Lot. Ensuite j'ai intégré la société King-Jouet. Embauché en tant que simple vendeur j'ai évolué pour devenir directeur de magasin en passant par les stades de directeur adjoint et directeur remplaçant. Cette évolution s'est réalisée en cinq années. J'ai pu au cours de ces années me perfectionner dans différents domaines de la vente : de la vente pure au management. J'ai pu aussi participer activement à des missions diverses : référencement de marques de distributeurs ,la présentation de produits sur des salons (salon dédié aux effectifs King-Jouet où interviennent les principaux partenaires de ce groupe), ouverture de magasin, remodeling de magasin.



Par la suite j'ai était responsable d'une PME (Le Patio d'Hauteville Restaurant à Penne d'Agenais). J'ai initié une nouvelle dynamique orientée vers l'accueil clients, la formation du personnel, la mise en place d'animations afin de fidéliser la clientèle (concert, exposition , soirées à thèmes, soirées découverte culinaire) la communication (presse, internet) et la prospection de fournisseurs issus de l'agriculture Biologique ou en conversion BIO, toutes ces initiatives avaient pour but de relancer cette activité. Une fois l'objectif atteint je me suis mis à la recherche d'un nouvelle emploie.



Juin 2012 jintègre le société NOZ, après un mois et demi de formation je prend en gestion le magasin de Fumel dans le 47 pour un durée de 2 mois, me sentent un peut à l'étroit dans ce magasin je demande ma mutation pour Agen, un magasin plus grand donc plus adapté à mon profil ambitieux, cette mutation ma été accordé sans mal.



A aujourd'hui j'occupe toujours le poste de responsable manager sur ce magasin et ne cesse de bonifier les indicateurs aussi diverse qu'il soit !



" motivé, passionné et dynamique "



J'aime travailler de façon autonome ou en équipe sur des projets de groupe afin de faire évoluer une société en partageant les idées et les avis.



Je suis une personne qui n'a pas peur de travailler et habituée à relever des défis de taille, ayant était chef d'entreprise j'ai une vision particulière du travail de l'implication au travail et de la rigueur au travail , homme de terrain j'aime manager et partager , dynamique et motivé je suis en permanence au contact et à l'écoute de mes clients et de mes équipiers, critique et curieux j'analyse les chiffres « DI, panier moyen , taux de transformation, top des ventes etc ... »



Mon profil est réellement évolutif, mon curriculum vitae le justifie.



Mes compétences :

Vente

Management

Stratégie commerciale

Autonomie Dynamisme