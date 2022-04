Karine COMBETTES

25 ans d'expérience dans la pré-presse et la PAO.

Connaissance de toute la chaîne de production, du contact avec le client jusqu'à l'envoi à l'imprimerie.

Saisie, mise en page, relecture, créations graphique et publicitaire, retouches d'image (colorimétrie, retouches photos, cadrage, détourage, photomontage…), plans, montage, flashage.

Logiciels : In Design, Photoshop, Illustrator...



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop