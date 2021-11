Pierre MARIE DIT ROBIN

Diplômé d'un Master 2 à Sup de Co Reims en spécialisation Marketing et Communication, et après deux ans en apprentissage au poste de Chargé de Marketing et Communication au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, j'ai exercé le poste de Chef des Ventes d'une concession Peugeot Scooters pendant 2 ans. Après 4 années passées en tant que conseiller en immobilier au sein de l'une des meilleures agences Century 21 d'île de France j’ai rejoins le groupe Sotheby’s International Realty.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Relations Presse

Communication

Logistique

Marketing

Sponsoring

Publicité

Organisation

Négociation

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word