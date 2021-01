Pierre-Marie FABIN - PMP

+ Ingénieur français diplômé des Arts & Métiers: Ingénierie Instrumentation & Contrôle Industriel (cours du soir),

+ diplômé en même temps que mes premiers emplois,

+ ai travaillé principalement dans l'industrie du pétrole et du gaz, dans les laboratoires d'environnement, traitement de l'eau et de l'air, qualité, HSE,

+ nombreuses missions à l'étranger: Koweït, Iran, Irak, Soudan, Libye, Chine, Russie, Kazakhstan, Colombie, Venezuela, Pologne, Ecosse, etc ... / ai travaillé au Congo pendant 1 an,



CHEF DE PROJETS

+ certification PMP® (Project Management Professional) du Project Management Institute (PMI),

+ apprécié pour mes bonnes relations, mes collègues disent surtout que je suis un leader proactif, motivant et innovant,

+ ceux impliqués dans mes projets aiment mon organisation et ma communication,

+ les relations clients m'apportent de nombreux retours de leur satisfaction, ce qui fait la mienne.



SANTÉ ET SÉCURITÉ (HSE)

+ Formateur interne des 40 secouristes (OHS / SST) de mon entreprise, sous agrément des organismes français INRS et CARSAT à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise,

+ Pompier interne de mon entreprise, formé pour ça depuis 3 ans.



https://pmfabin.page.link/Resume_CV

https://pmfabin.page.link/QualificationRecord

https://pmfabin.page.link/DossierCompetences