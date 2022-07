Jeune Réalisateur de cinéma de nationalité Camerounaise de 28 ans, Vivant au Sénégal, ayant déjà deux films dans les bacs et une douzaine de scénarios bien écrit et budgétisé, je suis à la recherche d'un producteur, ou d'un Co-réalisateur ou d'un co-producteur, je suis diplômé dans une école des Arts visuels ici au Sénégal,

je suis ouvert d'esprit et j'attend vos propositions , Merci pour votre lecture



Mes compétences :

Montage

Montage vidéo

Photographie

Réalisation

Video