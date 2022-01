Pierre MARTIN

Damalisk est une marque de la société AVM Up, située à Ecuisses (71) et à Lyon (69), spécialisée en Télécommunication et Automatisme/Domotique pour la petite entreprise, au service des intégrateurs télécom & informatiques et des électriciens.



Produits : micro-commutateur/centrale téléphonique, avec une gestion domotique et d’alarmes intégrant l'actimétrie avec les capteurs de différents types, en technologies ouvertes LoRa et EnOcean : Détection & contrôle de Présence, Lumière, Intrusions / Ouvertures, Température, Humidité, Climatisation, Fumée, CO, CO2, Fuite de réfrigérant, Consommation électrique, Etats de contacts, Portiers, Caméras IP, …



pour les marchés des entreprises, des réseaux de sécurité, des collectivités locales (PPMS pour collèges) et de la "silver economy".

http://www.damalisk.com/index.php/FR/



