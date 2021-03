Lionel BOSCHER

Marketing opérationnel, communication digitale et assistance rédactionnelle, tels sont mes domaines d'interventions auprès des entreprises et organisations du monde du Sport.

Les atouts NYTTA Consulting :

Adaptabilité, écoute active, créativité, curiosité, communication orale et écrite.



Une ressource opérationnelle intégrée à vos équipes, tel est l'objectif premier de NYTTA Consulting.

S'imprégner de la culture de votre entité pour mener à bien les missions confiées dans le respect de vos valeurs.

Etre conscient que vos besoins en marketing et communication sont souvent ponctuels pour proposer une gamme tarifaire adaptée à votre budget en s'engageant avant tout sur le résultat.







Aptitudes & Compétences :



* Personnelles

> Langue maternelle : Français

> Autres Langues : Anglais (courant), Suédois (débutant)



* Organisationnelles

> Aptitudes à la coordination et à la gestion de projets Grands Comptes

> Encadrer et animer une équipe de niveaux et qualifications hétérogènes

> Rigueur, sens de la méthode et esprit de synthèse



* Relationnelles

> Capacité d’écoute et facilité de communication

> Approche pédagogique développée par l’implication au sein d’une association et la gestion de projets de communication jeunesse



* Techniques

> 15 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications

> Forte capacité d’adaptation aux nouvelles technologies

> Pratiques quotidiennes des Médias Sociaux

> Maîtrise des logiciels de conception graphique (Suite Adobe : InDesign, PhotoShop, Illustrator)



Mes compétences :

Marketing B2B

Adobe suite

Gestion de projets

Marketing Produits et Opérationnel

Microsoft office

Rédactionnel d'entreprise

Télécoms

Médias sociaux

Pédagogie

Management d'équipe

Relation client

Communication

Ecoute client

Télécommunications