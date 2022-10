Yann GUERNALEC

Expertise Optimisation performance applicative - Test de montée en charge - DBA



2017 : Responsable plate forme nationale d'hébergement mutualisée Examen & Concours :

Dans un objectif de fiabilisation de notre infrastructure, de diminution des temps de mise en production, mais aussi de diminution des temps d'interruption de service pendant ses mises en production :

- Mise en place du déploiement continu, solution à base d'ANSIBLE, docker, Kubernetes, Gith, Jenkins, etc... sur divers projets de gestion des examens et concours, la dématérialisation des copies, la publication des résultats.



2021 : Optimisation applicative sur des applications conteneurisées et déployées sur des plateformes Kubernetes. Travail sur les aspects performance, sécurisation, APM/supervision/monitoring, intégration de la production dans les workflows, travail collaborative en DevSecOps. Automatisation des tests de charge et intégration dans le processus CI/CD.



- Test de robustesse, d'endurance, de fiabilité : sur des durée de 1h à 3h

- Test de capacité, test de montée en charge : Vérification du scaling et adaptation

- Test aux limites : pour déterminer la capacité maximum du système

- Test de résilience : Vérifier que quand certains composants de l'infrastructure tombent, que la plateforme est résiliente.



Spécialiste test de charges, tuning et performance sur l'outil Neoload, expert pour le développement national des Examens et concours. Préconisations nationales pour l'exploitation d'application comme Publinet (outil de publication des résultats du BAC)



DBA - DB2 de l'académie, tuning / Performance



Participation à divers groupes de réflexion au ministère sur l'exploitation, mise en place de normes et "bonnes pratiques" dans l'exploitation des académies.



Mes compétences :

Virtualisation

ITIL

Monitoring

Administration de bases de données

Test de charge