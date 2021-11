Sébastien SERRA

Initialement issu d'un cursus universitaire très orienté IT, j'ai suivi une évolution professionnelle riche en expérience alliant compétence et analyse technique, pilotage et développement commercial, encadrement et coaching d'équipe.

Mon parcours professionnel mixte Services et Commerce m'a permis de développer une approche fine de la stratégie organisationnelle, technique et commerciale, ma capacité à prendre de la hauteur dans un but d'efficience, mon relationnel avec les plus hautes instances dirigeantes des entreprises, tout en faisant adhérer mon environnement et mes équipes aux projets en favorisant le "pourquoi" plutôt que le "comment".



Mes compétences :

Conseil

Voix sur IP

Management

Project management

commerce

informatique

réseaux

Cisco

Télécommunications

IP

Communication