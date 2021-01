Pierre-Maxence DURUT

Actuellement en poste à Limbé au Cameroun, responsable des travaux ayant à charge :

- suivi contractuel de la conduite des travaux ;

- suivi technique, financier et planning des sous-traitants;

- commandes des équipements et suivi des livraisons ;

- relations clients, négociations de prix nouveaux et prestations supplémentaires, rédactions d’avenants et

accostages ;

- participation aux réunions de chantiers ;

- élaboration d'attachements, décomptes et factures clients, reporting chantier

- suivi financiers (budgets + situations internes et administratives + comptabilité analytique d’exploitation) et reporting internes, …



Mes compétences :

Meneur d'hommes et homme de terrain

BTP