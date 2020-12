Pierre MAYOT

Spécialiste dans l'accompagnement à la transformation digitale, le centre d'excellence Hybrid & Cloud d'ACTIVUS Group est un acteur de la transformation numérique des organisations. Il fournit des services de conseil, d'accompagnement et d'intégration avec un haut niveau de technicité et qualité délivrées par un pool d'experts reconnus.



Nos ingénieurs se forment en continu pour acquérir les plus récentes compétences et certifications, ils possèdent une expertise dans les technologies de pointe, suivant l'évolution du numérique du marché.



Nos partenariats privilégiés avec des éditeurs et constructeurs leaders, nous permettent de nous tenir à jour sur les prestations réalisées.



Qu'ils soient matériels ou logiciels, nos experts accompagnent nos clients dans leurs investissements informatiques, en leur proposant du matériel et des services adaptés à leurs besoins, de la conception jusqu'au maintien en condition opérationnelle.



Du fait de nos partenariats avec des marques distributeurs, leaders du marché, ils pourront bénéficier d'équipements performants tout en maîtrisant leurs coûts.