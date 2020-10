Pierre-Michel BAILLY

Manager une équipe

Rythmer le processus des reporting mensuels et les réaliser en optimisant les délais

Etablir les Business Plan du groupe et de l'entité

Répondre aux obligations fiscales du Groupe et veiller aux évolutions réglementaires

Concevoir les axes analytiques ad hoc afin de suivre les KPI de la production

Auditer les risques

Accompagner les projets par leur financement

Optimiser la Trésorerie et créer une dynamique de cash pooling

Assurer la communication financière et dialoguer avec le management de direction