Pierre MORCELLO

Téléphone : 06-21-41-81-82



Polyvalent, j'interviens depuis Février 2012 chez Nexter Training en tant qu'Architecte Logiciel, dans une entreprise certifiée ISO 9001.



J'encadre des prestataires :

- rédaction d'appels d'offres

- formation / aide des prestataires pour réduire les coûts et améliorer la qualité

- suivi régulier.



J'aide l'équipe commerciale :

- rédaction de réponses à appels d'offres.

- évaluation des coûts, suggestions d'options

- présentations aux clients



Je soutien l'équipe de production :

- développements de solutions techniques

- formation des apprentis



Mes plus gros succès chez Artefacto (2012-2007, nous étions 2 ingénieurs à mon arrivée ):

- réalité augmentée sur France3 en direct

- montage d'un studio virtuel (calcul distribué, mocap, vidéo HD, formation équipe)

- 3.5 millions d'euros de subventions obtenus pour la rédaction de projets Européens.



Mes enseignements à l'ITIN (2012-2007):

- programmation 3D

- traitement d'image

- encadrement de mémoires



Mes plus gros succès chez Thalès (2006):

- détection de feu de forêt (GPS, caméra IR)

- rédaction de mes premiers cours d'opengl



Vous trouverez les détails de mes expériences professionnelles et projets extra professionnels sur

http://morcello.pierre.free.fr



Je suis ouvert aux propositions.



Mes compétences :

Assembleur

Augmented reality

GPU

Informatique

Microsoft DirectX

Opengl

Programmation

Programmation assembleur

Réalité augmentée

Traitement du Signal