Fort d'une expérience de plus de trente ans dans les secteurs du bâtiment et de la restauration des monuments historiques,

je souhaite aujourd'hui transmettre mon savoir-faire et mettre toutes mes compétences au service de la restauration de

la cathédrale Notre-Dame de Paris.



Mes compétences :

Architecture

Taille de pierre

Maçonnerie

Monuments historiques

Marbrerie

Ravalement