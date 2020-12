Manager de mon P&L, mon rôle est de piloter et d'animer toutes les facettes de mon activité.

Avec une équipe de dix personnes, nous nous positionnons comme facilitateurs et créateurs de solutions de transports routiers sur le marché national et international.

Ma priorité est d'accompagner et de devancer les demandes du marché, afin de toujours maintenir une longueur d'avance, et ainsi construire des partenariats forts, autant auprès de nos clients qu'auprès de notre sous-traitance.