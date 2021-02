Pierre PIERRE GRABY (GRABY)

A 40 ans, j'ai 14 années d'expérience dans les métiers de l'informatique, dont 10 dans un contexte de rapprochement de mutuelles de la santé et de fusion de leurs Systèmes d'Informations.



Je suis souvent décrit comme dynamique, sociable, doté d'un leadership naturel, ce qui m'a valu l'adhésion des équipes que j'ai gérées. Je considère pour ma part que mes succès sont liés à la façon dont je perçois mon métier d’informaticien, c'est à dire un métier de service, au support des entreprises, des organisations et des hommes qui les composent.



J'ai œuvré, principalement en interne mais aussi en tant que prestataire, dans des domaines aussi variés que la grande distribution ou l'édition de titres avant d'intégrer le monde de la Santé et de la Prévoyance sur des niveaux de responsabilités tels que:

- Responsable de service AMOA sur les domaines fonctionnels de la mutualité

- Responsable applicatif de domaines fonctionnels de la mutualité de Santé

- Encadrement d'équipes : MOE, MOA, sous-traitants de développement, éditeurs de logiciels, éditeurs de progiciels

- Conduite de projet : étude, planification, contrôle et suivi, communication, déploiement

Conception, développement et déploiement d'outils de gestion de projet



Les domaines que j'ai couvert sont:

- Management d’équipe moyenne, autour de 30 ETP

- Organisation des services, outils de gestion des effectifs et des moyens, méthodes de travail et de management

- Administration de ressources

- Validation des factures fournisseurs

- Initialisation des projets de grande ampleur

- (Re)Développement de parc applicatif

- Migrations et bascules de systèmes

- Développement autour d'un ERP

- Assistance et conseil en déploiement d'application

- Accompagnement au changement



Aujourd'hui je souhaite, en tant que manager de proximité, poursuivre dans l'accompagnement des services, notamment informatiques, autour de grands sujets structurants, comme peuvent l'être:

- la mutation digitale

- la mise en place d'organisations de travail agiles, pérennes et épanouissantes

- la transformation des DSI de centre de coûts en centre de profits



Mes compétences :

Management

Informatique de gestion

Gestion de projet