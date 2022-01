Pierre PIERRE MITHIEUX (MITHIEUX)

Plus de 5 ans d'expérience en vente B2B2C et en marketing opérationnel dans le domaine pharmaceutique notamment en tant que délégué pharmaceutique puis chef de marché OTC / OX pour le leader français de l'automédication et leader mondial de l'homéopathie OTC : les Laboratoires Boiron



Dernièrement consultant auprès de startups et d'entreprises dans le domaine des dispositifs médicaux, bien être et de l'informatique décisionnelle pour leur servir de porte voix : mieux tirer parti de leur richesse non exploitée, mieux packager leur offre, travailler leurs supports marketing et commerciaux, et les former à l'approche commerciale



Un profil hybride tant capable de comprendre les attentes du terrain que de concevoir des stratégies opérationnelles au sein d'un siège dans un service transversal. Je suis à la recherche de défis tels que chef de marché/chef de gamme, chef de produit opérationnel ou chef de projet ventes et marketing opérationnel



Bien organisé, curieux, autonome, flexible ,très créatif et plein d'initiative et impatient d échanger avec vous



Mes compétences :

Conseil

Manager

Vente

Marketing

Communication

Hôtellerie

Restauration

Management