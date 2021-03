Pierre PIROMALLI

Activité principale : Comptable Gestionnaire / expérience 25 ans / Cabinet expertise comptable et entreprises diverses / RAF, GRH, Comptabilité générale jusqu'au bilan, Gestion du social et du personnel, paies, contrats, plannings, charges sociales, fiscalité, contrôle de gestion, tableaux de bord, Management, gestion de conflits...

Formation : DESS/MASTER 2 économie / BTS comptabilité gestion des entreprises / Bac G2 gestion



Activité secondaire : expérience 30 ans / Ancien joueur de football statut promotionnel / Niveau national / Entraîneur Football niveau national DEF et éducateur sportif BEES 2 / expérience 10 ans dont 5 ans à l'Olympique Lyonnais 1997 à 2001/ Centre Formation / Manager général (ASVEL Foot) et Directeur Technique (Chambéry foot) de 2002 à 2005 / Gestion de stages / formation joueurs et éducateurs... / MASTER 2 en économie du sport et des loisirs.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Fiscalité

Gestion des ressources humaines

Management

Paie

Gestion administrative

Déclarations sociales et fiscales

Gestion financière et comptable

Contrôle de gestion