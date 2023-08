Julien GOURBEYRE

Journaliste de formation et éducateur de football, j'ai lancé en janvier 2009 le magazine VESTIAIRES, 1er magazine en France consacré aux éducateurs de football. Je suis par ailleurs enseignant à HEJ Lyon (Hautes Etudes de Journalisme).



VESTIAIRES compte aujourd'hui 12 000 abonnés en France et dans les pays francophones où il est régulièrement utilisé comme support pédagogique dans les formations d'entraîneur.



Nous publions également des guides pratiques et produisons des DVD pédagogiques, autant d'outils visant à accompagner l'éducateur tout au long de sa saison.



Depuis juin 2012, VESTIAIRES est officiellement partenaire de la Fédération Française de Football qui reconnaît la revue comme "un outil de référence pour l'aide, le conseil et l'accompagnement aux éducateurs de football".



Mes compétences :

Communication

Football

Journalisme

Journalisme presse écrite

Outils de communication

Presse

Presse écrite

Sport

Théâtre