Pierre RAGON

Depuis 2008 j’évolue dans le monde de la maintenance agricole en partant de rien.



Après quelques études et une expérience solide dans ce domaine, aujourd’hui je veille au bon fonctionnement du service après-vente de l’agriculture de précision dans le respect des normes technique et de sécurité tout en apportant un soutien technique à l’ensemble des techniciens et clients étant dans le besoin.



Pour mener à bien cette mission, je m’appuie sur mes années de Jeune Sapeur Pompier, de Sapeur-Pompier, d’apprentissage et de pilote ULM pour m’aider au quotidien à analyser, comprendre, résoudre les situations simple ou complexe afin de créer des supports technique et formations technique pour transmettre ce savoir acquis.

Cette expérience me permet également de m’adapter en fonction du public, de créer des projets utiles et innovants.



Mes compétences :

Protocole TCP/IP

DAO

Electronique

CAO

Trimble Agriculture

Systèmes de guidage GNSS Agricole

Programmation Arduino / Rpi

Gestion du stress

Autonomie