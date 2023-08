Pierre REBAUD

Directeur Général & Commercial de la scea Domaine de Siaurac du Château Siaurac, propriété iconique de l'Appellation Lalande de Pomerol.



Nous produisons de magnifiques vins rouges issus d'assemblage à majorité de merlot. On trouve également un peu de Cabernet Franc et de Malbec.



Le 1er vin est Château Siaurac dont l'élevage est en barrique, un vin de garde avec une magnifique complexité, quant à notre 2nd vin, appelé "Plaisir de Siaurac", il est aussi dominé par le merlot avec un élevage en cuve afin de préserver la fraicheur et les fruits rouges et noirs.