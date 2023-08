Pierre ROUSSEAU

Je suis ingénieur chimiste de formation et actuellement Responsable Réglementations Produits.



Je suis basé au sud de Lyon à Saint-Fons au centre de Recherche & Développement Applications Plastiques.



Je gère la Réglementation Produits de KEM ONE (PVC, soude, javel, chlorométhanes...)



Dans le passé, j'ai développé des thermoplastiques élastomères avec ou sans silicone dont les TPSiV brevetés par Dow Corning. Je gère des projets techniques en y participant moi-même au niveau laboratoire, unité pilote et analyses. Jaime formuler et développer de nouveaux produits, du stade pilote jusqu'à la production où ma communication est bien appréciée. Jaime travailler en équipe pluridisciplinaire sur des projets appliqués orientés business et satisfaction client. Bien qu'ayant un gros bagage technique dans les matières plastiques et les élastomères, je suis curieux et j'aime élargir mon horizon avec de nouveaux chalenges techniques.



Je parle couramment anglais.



Je travaille actuellement pour la société KEM ONE. Dans un premier temps (jusqu'à 2017) sur le développement, l'assistance clientèle et le suivi en production de matériaux CPVC (PVC surchloré) boosté en modifiant choc pour en faire des composites très efficaces pour les tubes de transport d'eau chaude sous pression (hôpitaux, hôtels, campings, stades) et dans les applications où une bonne résistance au feu est requise. Les procédés de transformation sont l'extrusion et l'injection.



Désormais, je suis Responsable Réglementations Produits.



Mes domaines de compétences :

- Réglementations Produits (à plein temps depuis 2018).

- Visiter les clients, définir les cahiers des charges techniques, créer des plans d'expériences.

- Déterminer les meilleurs compromis qualité / coût / marge.

- Déterminer le meilleur procédé de fabrication.

- Evaluer les risques techniques et financiers.

- Fabriquer des échantillons, les tester, communiquer les résultats.

- Participer à la mise en oeuvre chez les clients.

- Suivre la mise en production des produits. Contacter les fournisseurs de matières premières.



Mon expertise :

Réglementations Produits / Regulatory Affairs

REACH Europe, UK, Turquie

BIS India

PVC, CPVC

Adhésif

Caoutchouc

Eau Potable

Elastomères

Extrusion, Injection

Formulation

Gestion de projets

Logiciel SAP

Peinture

Réactive extrusion

SAP

Silicone

Thermoplastique