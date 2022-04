Alexandre GIGNOUX

Fort d’une riche expérience marketing & digital internationale, en PME/PMI industriel et en média/e-commerce, je définis et mets en place les actions de marketing et digital de l’entreprise, dans le but de faire progresser les KPI’s, le CA, les produits, la marque et améliorer la satisfaction des clients.



Meneur d’équipe, je fédère les énergies et mets en œuvre un management participatif à l’écoute des équipes françaises et internationales. J’implique les acteurs clés des projets de développement : digital, marketing, technique, R&D, innovation, commercial, qualité, achat et logistique. Mon engagement se porte également sur l’accompagnement et la montée en compétence des femmes et des hommes qui contribuent à la réalisation des projets.



Mes compétences :

Analyser les marchés

Concevoir et promouvoir des produits et services

Gérer les budgets

Mettre en œuvre les actions marketing

Recruter et animer des équipes

Ouvrir de nouveaux marchés

Négocier des partenariats clients fournisseurs

Développer les ventes et les marques

eMarketing

CRM Management

Marketing Management

Brand Development

Creation and overall design

e-Business

Analytics

Google AdWords

Managerial Skills Team Management

Product Management

Products management

Project Management

sectors experience

Website Design

Databases

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

WordPress

eCommerce