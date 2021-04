Pierre SCOUFLAIRE

Actuellement au compte de Orion Numérique, ma mission en tant que technicien helpdesk dans le secteur du retail vient de toucher à son terme.

Ma première expérience dans ce secteur m'a ouvert de nouvelles perspectives au sein de ce domaine, tel que l'administration de son réseau et des systèmes utilisés.



Mes compétences :

- Connaissances en programation : MySQL, HTML, Cascading Style Sheets, C++

C Programming Language

- Utilisation d'outil de ticketing : EBS, INC

- Escalade et gestion d'incidents