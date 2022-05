Pierre Simon NDJENG

Je suis de formation scientifique. Pour comprendre les différentes mutations sociétales inscrites dans ce siècle de vitesse et de précision, j'ai fait un tour significatif en sciences sociales.

Diplômé d'un DEA MASS (Mathématiques appliquées aux science sociales) et d’une Licence de Sociologie (Sociologie de la connaissance), complétée par une solide formation en statistique et analyse informatique des données, ainsi qu'en Informatique de Réseau (ESG), j’ai essentiellement travaillé dans le domaine de l’enseignement et de la formation .

Toutefois, cette période a été entrecoupée par le travail en entreprise, où j’ai pu développer et exprimer mon sens de la gestion des Hommes.



Je me suis concentré depuis 2000 à la création et la mise en place d’un projet d’Opérateur de Télécommunications entre la France et l’Afrique. J’ai su réunir dynamiquement autour de ce projet, des Hommes et les Femmes dont les compétences de haut niveau étaient un facteur indispensable et déterminant pour en assurer le succès.

Mon parcours m’a permis d’acquérir une solide expérience en pilotage et développement de projets. J’ai pu ainsi développer mon goût pour la réflexion stratégique et le marketing.

Tenace, ayant un grand sens de l’écoute et de l’analyse, je suis à l’aise avec tout type d’interlocuteur – commerciaux, opérationnels, partenaires-. Créatif et pragmatique, je suis orienté résultats.



Aujourd'hui je me suis lancé dans un projet de construction de Centrales thermiques solaires avec production d'hydrogène en Afrique su-saharienne. Je cherche les hommes et les femmes soucieux des politiques de l'environnement qui pourraient m'accompagner dans cette nouvelle aventure.



Mes compétences :

Analyse