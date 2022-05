Olivier LECLERC

Depuis 1997, Manager de Département puis Directeur Général et Administrateur d'entreprises, j’ai acquis de solides compétences managériales à la tête d’une entreprise internationale, en créant et dirigeant différentes entreprises.

Depuis lors, Développeur d’Affaires au sein de groupes de services français et américains : logistique internationale, distribution, télécommunications, emballages alimentaires et industriels, essuyage & hygiène.



Cette expérience acquise tant en France qu’à l’étranger (Europe, Afrique, Asie et Etats-Unis) comporte les dominantes suivantes :

• Administration, direction générale, création, restructuration et retournement d’entreprise, mise en oeuvre et gestion du changement

• Management opérationnel, coaching, animation et contrôle d’équipes

• Définition de stratégies et positionnement des activités à l’international

• Marketing, développement des ventes et des outils

• Diplômé de l’ISG cycle multinational, anglais, espagnol



Mes compétences :

Afrique

Conseil

Dirigeant

Emballage

International

Manager

Packaging

Telecom

Télécommunications

Télécoms

Hygiène

Essuyage en ouate