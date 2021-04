Pierre VIDAL

Docteur de luniversité des sciences et techniques de Montpellier en Biochimie, biophysique moléculaire et formation en économie d'entreprise dans le cadre de ma thèse (IAE de Montpellier). J'ai acquis près de 20 ans dexpérience dans le management des projets scientifiques et industriels au sein de différentes sociétés (Syn:tem, Innéis, Inserm Transfert, OSEO (BPIFrance), Eurobiomed,Diag2Tec, Cerba Research).

Aujourd'hui je travaille au sein du CEA Tech, comme responsable des partenariats industriels stratégiques et innovants sur la région Occitanie.



Mes compétences :

Biotechnologie

Innovation

Création

Création d'entreprise

Gestion projets

Recherche

Recherche et Développement

Stratégie industrielle

Veille stratégique

Veille technologique

Conseil