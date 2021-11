Pinot ISABELLE

19 Ans d'expérience.

Je suis en recherche active d'emploi en tant qu' Assistante de direction ou RH, assistante technique ou administrative (Paris, Seine et Marne Nord, le val d'oise, la seine saint denis)



Si vous recherchez une assistante polyvalente, rigoureuse et dotée d'un bon relationnel, n'hésitez pas à me contacter.



Isabelle PINOT







Mes compétences :

Ressources humaines

Microsoft Word

Formation

Microsoft Excel

Droit du travail

Microsoft Outlook

Internet

Lotus Notes

Préparation des réunions, compte rendu

tableaux de bord et reporting

Comptabilité

Recrutement

Interface avec organismes sociaux