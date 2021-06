Planet prospects devient la référence de la télécommunication en France pour ses entreprises clientes. Notre centre d’appel nouvelle génération, permet de mettre en œuvre les attentes de nos clients prestigieux avec ceux de nos collaborateurs.



Notre réseau d’experts accompagne les entreprises dans une conquête commerciale pérenne en apportant une réponse sérieuse et précise aux prospects identifiés. Les procédés mis en place alliés aux nouvelles technologies permettent d’établir rapidement un contact qualifié de qualité.



Nos formations sont centrées sur le développement du potentiel humain par l’évaluation des aptitudes commerciales et l’accomplissement de soi. Nos conseillers sont formés dans la communication et la parfaite connaissance du produit financier.



Notre objectif commun est basé sur la rapidité d’exécution en privilégiant le confort de chacun