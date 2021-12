Plum Bureau Style DESIGN

Qui est plum ?

plum est née de l’imagination de Cathy Fruleux, directrice artistique senior, de prendre son envol après plus de 13 ans en agences de publicité… Cathy a réuni autour d’elle une constellation de partenaires talentueux aux parcours originaux et atypiques : Consultants en stratégie, rédacteurs, photographes, réalisateurs vidéos, imprimeurs, experts du digital et du social média… plum a donc vu le jour.

Situé entre Lyon et Saint-Etienne, plum est un bureau de style et de design qui s'affirme dans la création et le développement d'image de marque.



La philosophie de plum

plum c’est avant tout la passion de la créativité de tout ordre, des belles histoires, des territoires de communication hors du commun, imprégnée aussi de l’amour des belles choses et sensible à un certain art de vivre.

plum marche à l'instinct, déniche des idées et des tendances en observant la vie, la rue, les habitudes et mode de consommation et d’action de notre société.



Ce que vous allez faire avec plum !

Aujourd’hui, nous prenons du plaisir à vous accompagner dans la création ou la communication de vos histoires, à résoudre, à vos côtés, des problèmes de marque et de communication avec gaieté et en toute simplicité… parce que chez plum, on ne se prend pas au sérieux…

Vous avez un belle histoire de marque et d’entreprise à raconter ? Vous vous lancez sur votre marché ou vous souhaitez développer la marque que vous avez créée ? Vous misez sur votre singularité et votre différence mais vous ne savez pas comment les valoriser et vous faire connaître ?

plum est le partenaire qu’il vous faut… Savoir « humer » l’air du temps, capter les tendances, unir vos compétences et les miennes pour mettre en musique votre histoire, votre identité, vos valeurs et philosophie au service de vos ambitions.



Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Environment design

Direction artistique

Graphic design

Digital Publishing

Marketing

Publicité

Stylisme déco

Identité de marque

Édition

Création print

Communication

Décoration d'intérieur

Packaging

Web design

Stratégie

Communication interne et externe

Gestion de projet

Conseil

B2C

B2B

Film corporate

Film publicitaire