Ponsenard BRUNO

Je vous accueille au 13 avenue de la Trillade, à Avignon. Psychanalyste, sexologue clinicien et criminologue, je suis titulaire de diplômes reconnus par les universités.



J'effectue des diagnostics sexologiques à la demande de médecins, ou à l'initiative des patients eux même.



Un patient désirant consulter doit avoir la garantie que son interlocuteur soit quelqu'un de dûment formé et participant régulièrement aux formations continues proposées par les sociétés savantes de la spécialité (sexologie), vous garantissant une mise à niveau régulière de ces connaissances en la matière.



Les méthodes de travail sont des entretiens individuels ou en couple, pour faire :

- une évaluation

- un diagnostic

- un projet thérapeutique



Dans les outils proposés, je pratique des entretiens psychologiques et analytiques, des thérapies cognitivo-comportementales et je m'appuie dans ma pratique sur les bilans médicaux effectués par les médecins traitants (médecins généralistes, gynécologues, urologues, endocrinologues, psychiatres...).



Le but d"une thérapie est de retrouver l'équilibre de 2 composantes essentielles de l'individu; un esprit libre dans un corps sensualisé.



La décision de consulter s'impose d'elle même lorsque la souffrance et le mal-être s'installe dans notre vie et notre couple.



Par ailleurs, dans ma pratique quotidienne, la dimension psycho-criminologique est régulièrement évoquée par nombre de patients (es) victimes d'agressions sexuelles impactant la dimension sexuelle de l'individu.





Je reste à votre écoute, Bruno PONSENARD



