Pourchet BERNARD

Graphiste de formation et de métier, diplômé de lENSAD.

Mon parcours professionnel se résume en trois périodes dune dizaine dannées jusqu'en 2014:

- Designer, maquettiste volume en agence de muséographie, scénographie à Paris jusqu'en 1998,

- Graphiste indépendant MDA,

- Graphiste salarié spécialisé en design sécuritaire dans une entreprise de production de cartes à puce pour la création de cartes gouvernementales (2007 - 2014).





Actuellement artiste créateur dœuvres numériques imprimées Art & Décoration



Mon univers créatif s'exprime à travers un langage emprunté au monde du design graphique. Jai élaboré mon propre vocabulaire utilisant l'informatique comme un véritable moyen dexpression, à la recherche dune écriture artistique personnelle.



Mes créations proposent une approche insolite de l'image imprimée. Celles-ci offrent en effet plusieurs niveaux de lecture, ce sont des œuvres que l'on peut voir de loin et découvrir de près. Même sans recul l'image est captivante, grâce à un niveau de détail surprenant que chacun peut appréhender selon son degré de curiosité.



Mes tirages sont réalisés en séries limitées et sur mesure en sublimation sur maille polyester pour les grands formats, et sublimation sur aluminium ou imprimés sur papier d'art et toile tendue pour les petits et moyens formats.



Mes clients sont les amateurs d'art, collectionneurs, particuliers, mais aussi les entreprises, boutiques, professions libérales, collectivités, hôteliers, pour la décoration de salon, bureau, hall d'accueil, couloir, salle d'attente, de réunion, salle de conférence, de restaurant ou tout autre espace.



Je réalise également motifs imprimable sur tous supports pour la décoration : toile enduite, toile acoustique, coton, soie, stratifié...



Artiste professionnel inscrit à la Maison des Artistes, mes créations peuvent être défiscalisables pour les entreprises.

http://www.pixels-et-cie.fr



Mes compétences :

Arts plastiques

Création

Design graphique