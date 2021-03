Vous êtes en quête d'une (véritable) conceptrice-rédactrice expérimentée ?



Je m'appelle Préscillia Beltrando, je suis rédactrice web depuis plusieurs années et travaille pour mon compte depuis 4 ans ; sous le numéro de SIRET 829 341 049 00031. Je propose des prestations rédactionnelles sur mesure pour les petites et grandes entreprises.



Je possède également un double diplôme d'une grande École Internationale ; un Titre de Chargée de marketing et communication (certifié par lÉtat) et un Titre en événementiel et relations publiques (également certifié par lÉtat).





Mes contenus rédactionnels sont sur mesure à votre business et aux attentes de vos cibles. Ils agissent comme de puissants "Call To Action" sur l'inconscient de vos personas, car je suis une experte en :



Psychologie sociale de la consommation et du marketing. Ma spécialisation vous assure de maximiser votre C.A ! Je peux pousser vos prospects à comprendre que vous possédez les capacités de réaliser leurs désirs et qu'ils sont alors 2,4 fois plus susceptibles de multiplier leurs achats (source : dernier rapport Deloitte).



Stratégie de marque : Content Marketing, Inbound Marketing, Outbound Marketing, Brand Content, etc. Sachant que le Français moyen est la cible de publicités de plus 5 000 marques différentes chaque jour (source : François Ruffin le 5 novembre 2019 sur France Inter), je vous conseille vivement de faire appel à un(e) spécialiste en stratégies de marque pour vous démarquer de vos féroces concurrents.



Rédaction BtoB et BtoC : Copywriting, Storytelling, etc. Pourquoi est-ce indispensable à votre réussite ? En bref, je mets en pratique la technique VAKOG dans votre marketing : Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif et Gustatif. Vos résultats auprès de vos prospects ? C'est comme les mathématiques. Séduction = lien affinitaire = confiance = ventes. Tout "simplement".





Vous voulez maximiser votre chiffre d'affaires et vos ventes ?



Vous devez booster la notoriété de votre entreprise, d'un produit ou d'un service ?



Vous souhaitez attirer de nouveaux prospects et fidéliser votre clientèle ?



Vous désirez améliorer la perception de votre entreprise ?





Vous souhaitez me poser une question ou me demander de devis ? Contactez-moi immédiatement !





+ de 400 avis positifs sur https://5euros.com/profil/p-beltrando (et bien plus encore dans la vraie vie). AUCUN avis négatif ici, ni ailleurs !





Bien à vous,

Préscillia Beltrando

« Créatrice de contenus attractifs & percutants ».