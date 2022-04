Elyse DEVIS

Manager Restaurant en periode probatoire, Woko Cagnes

Manager Administratif validé, au restaurant Woko de Cagnes,

Je m'epanouie chaque jour et apprends de plus en plus.



Je suis en charge de la bonne gestion administrative: Chiffre d'affaires, gestion MO suivant le CA, du bon déroulement des journées, management de l'equipe...

Je m'occupe egalement des plannings, gestion des stocks...



Dynamique, ayant le goût du contact humain,

Souriante, organisée & ponctuelle, je suis une personne à laquelle on peut faire confiance.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Commerciale

Vendeuse

Hôtesse d'accueil

Réceptionniste