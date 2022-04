Christelle GOTRA

Bonjour,



je suis diplômée d'un BTS Animation et Gestion Touristiques Locales ( Grand Sud Formation, Toulouse) et d'une licence Européenne Tourisme et Hôtellerie.



je viens de terminer une année d'expérience chez Mer Montagnes Vacances - Résidences et Hôtels Clubs au siège social à Saint Laurent du Var comme attachée commerciale Back Office Tours Operators.



En ce début d'année, je suis en stage en entreprise (International House, Nice) qui est spécialisé dans l'organisation de séjours linguistiques pour une durée de 8 semaines (de février à avril).



j'ai également d'autres expériences dans les entreprises touristiques comme office de Tourisme et camping, encadrement séjours linguistiques...



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le tourisme réceptif.



Cordialement





Mes compétences :

Guide de voyage

Animation commerciale