Prince Israel KOYA

KOYA Prince Israël est le Président Fondateur de l’Organisation Non Gouvernementale de la Jeunesse Africaine pour la Promotion de la Paix en abrégé ONG JAPROP créée le 04 septembre 2013 à Abidjan en Cote d’Ivoire. L’ONG JAPROP est une organisation neutre et impartiale qui a pour but d’une part, la promotion de la Culture de la Paix par la prévention et le règlement de conflits aux moyens de mécanismes et de valeurs essentiellement africains. D’autre part, elle s’engage à travailler à rendre effectif le développement humain et social de la jeunesse ivoirienne en particulier, et des populations africaines en général.

KOYA coordonne et oriente les activités du Bureau, notamment le projet d’alphabétisation dénommé alphabet pour tous à Port-Bouet (Gonzagueville), destine à alphabétiser 50 femmes et jeunes filles allophones. Son organisation s’apprête également au lancement d’un projet d’éducation à la culture de la paix en milieu scolaire dans le district d’Abidjan prévu pour le 15 Mars 2014. Ce projet vise à sensibiliser et éduquer à la culture de la paix environ 10 000 élèves de 12 lycées publics d’Abidjan.

KOYA Prince Israël est titulaire d’un Baccalauréat série A1 obtenu au lycée classique d’Abidjan. Il est aussi titulaire d’une licence en Droit public et d’une Maitrise en Droit public option Relations Diplomatiques et Consulaires obtenus a l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO). Enfin, il est inscrit actuellement a la chair UNESCO pour la culture de la paix ; Université Félix HOUPHOUET Boigny, Abidjan-Cocody, Cote d’Ivoire en vue de l’obtention d’un Master 2 spécialisé option culture de la paix et gestion de conflit.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Consolidations

Microsoft PowerPoint