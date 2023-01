Prisca TSONA (PRISCA TSONA)

Je suis une jeune dame talentueuse et très proactive. J'ai un bon sens de l'écoute, le relationnel et la valorisation de l'autre sont des éléments qui me tiennent à coeur.



J'ai majoritairement 12 d'expérience dans le domaine parapétrolier, ce qui m'a donné d'être toujours au contact des Hommes.



J'ai fais mes études à Accra au GHANA sur un programme de Marketing nommé Chartered Institutute of Marketing. J'ai fais un Professional Cerificate, Professional Diploma et Professional Post-Graduate.



Je suis bilingue, Anglais versus Français versus Anglais.



Je suis organisée et recherche toujours la meilleur piste pour atteindre les objectifs. Je sais travailler en équipe et espère obtenir des opportunités pour faire valoir ce que je suis.



Merci

Bien cordialement