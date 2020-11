Priscilia LAPIERRE

Développer et gérer l’activité d’un magasin en appliquant la politique commerciale de la société, dans le respect des procédures et avec l’aide d’une équipe à manager afin d’optimiser les résultats et objectifs.



-suivre et analyser les objectifs et indices commerciaux.

-superviser les stocks et approvisionnement.

-organiser et implanter les produits en respectant le merchandising.

-vente et soutien à la vente, gestion de la relation client.

-recruter, former et évaluer son équipe de vente.

-Favoriser l’évolution de ses collaborateurs.

-Veiller à la bonne gestion administrative et au droit du travail.

-Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

-Merchandising et mise en place des vitrines