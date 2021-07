Priscillia AICH BAZERQUE

Avec 3 500 collaborateurs, Open se positionne comme un leader des services du digital.

Acteur de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises, Open intervient principalement en France et à l’international en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg et en Chine.



Au sein de l'application services d'OPEN, notre leitmotiv est de vous accompagner dans votre transformation industrielle et numérique.



✔Nos compétences sur l'intégralité du cycle de vie applicatif nous permettent de vous accompagner sur tous vos métiers dans l'ensemble de l'hexagone à travers nos dispositifs régionaux.



✔Notre accompagnement s'adapte à vos enjeux, de l'assistance technique à l'industrialisation en centre de service externalisé.



Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.



Mes compétences :

Assistante de direction

SSII

Ingénieur d'affaires