Priscillia Pollard

Ce qui me caractérise ? La curiosité ! J'aime apprendre, me tenir au courant des dernières nouveautés en marketing, partager mes connaissances et échanger avec d'autres professionnels.



Ce que je souhaite ? Faire partie intégrante d'une entreprise BtoB, innovante et bienveillante pour réaliser avec professionnalisme des actions marketing : créer ou faire évoluer l'offre produit/service, acquérir et fidéliser les clients, déployer et faire adhérer à l'outil CRM, organiser les événements professionnels.



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Web marketing e-reputation

Content management

Réseaux sociaux

Rédaction

Veille

Communication évènementielle

Relations Presse

Veille concurrentielle

Communication

Action commerciale

Marketing stratégique

Prospection commerciale

Marketing direct