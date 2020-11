Problèmes affectifs, comportementaux, dépression, addiction, deuil, etc....



Psycho Wagram est aussi un lieu de parole, où toutes les personnes ayant besoin d'échanger sur des sujets divers ou des questionnements peuvent s'adresser à nous via notre site :



www.psychowagram.com



7j/7 de 7h à 22h





Compétences :

Customer Relationship Management

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie individuelle

Psychologie sociale

Psychothérapie

Psychanalyse

Programmation neuro-linguistique