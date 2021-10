Qadrien SCHOLTES

Grâce à mon expérience sur, et hors du territoire

calédonien, j’ai non seulement l’habitude d’être polyvalent dans des domaines très techniques, mais je sais également adapter mes méthodes et mes outils d’analyse en fonction du type de marché. Ces aptitudes m’ont permises d’établir une relation de confiance avec bon nombre d’acteurs locaux et internationaux malgré le contexte insulaire et souvent coutumier » de la trame économique Calédonienne.



Domaine Achats:

- Acheteur Projet, Prestations industrielles : Génie Civil, Maritime, Montage, Fabrication, Electricité, Environnement, Maintenance, Contrôle, Conformité normative. Prise de postes sans recouvrement avec des contextes sociaux conflictuels en métropole comme en Calédonie, mise en place de procédures et d’outils d’achats, de comparatifs et d’aide à la négociation ; Veille technologique ; Marketing achats. Divers portefeuilles (jusqu’à 4 milliards XPF) aux contenus le plus souvent très techniques et très variés.



Domaine Qualité:

- Mise en place de procédures, création et validation de dossiers de conformité CE ; Justification des dossiers auprès de la DGCCRF, des douanes, et de la DRT ; Nombreux contacts avec des laboratoires notifiés Européens et Chinois ; Veille Normative.



Domaine industriel:

- Gestion de production : aspect sériel et unitaire sur machines conventionnelles et numériques (tournage, fraisage, presse à injection, presse à découpe, sérigraphie,…) ; Bureau d’études (CAO, DAO) et bureau des méthodes.



Domaine commercial:

- Phoning, mailing, enquêtes, prises de rendez-vous, gestion de la relance commerciale, prospection terrain, négociation, « one shoot » et travail en R1/R2, conclusion d’accord de financement.



Mes compétences :

Technique

Négociation

Industrie

Achats

Commercial

Polyvalent