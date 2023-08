Quang Long NGUYEN

Actuellement Ingénieur R&D à l'IFP, je travaille sur la modélisation et simulation de réservoir. Il consiste à concevoir le modèle mathématique correspondant, développer une méthode numérique et faire des simulations avec des programmations informatiques. J'ai également obtenu un doctorat en Mathématiques Appliquées dont le domaine d'application est les simulations numériques des écoulements du pétrole.



Diplômé d'Ingénieur de l'INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Rouen (2000-2005), je possède des conaissances solides en mathématiques appliquées (méthodes numériques, simulations numériques, optimisation...) et aussi en outils informatiques (langages de programmation C++, Fortran, Java, ASP).



Mon parcours professionel s'appuie aussi sur les stages que j'ai réalisés. J'ai fait un stage d'ingénieur chez Dassault Systèmes pendant 5 mois où j'ai développé un outil d'interface utilisateur, en C++. J'ai aussi effectué un stage portant sur la simulation des produits dérivés financiers à Finance Fi, au cours duquel j'ai pu apprendre à connaître les mathétiques financières et y mettre à profit mes connaissances en mathématiques appliquées.



Mes compétences :

ASP

HTML

Informatique

JAVA

Mathématiques

Mathématiques appliquées

Mathématiques financières

Methodes

Méthodes numériques

Optimisation

Probabilités

Programmation

Programmation informatique

Simulations

Simulations numériques