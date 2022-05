Salut,

De nature dynamique et sportif,j'aime communiquer et échanger des idées ,la perspective de devoir prendre des responsabilités ne me fait pas peur,mon ouverture d'esprit ,mon aptitude à l'écoute et ma grande capacité d'adaptation sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Dynamisme

Ecoute

Endurance

Patience

Perseverance

Perspicacité